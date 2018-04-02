В Раде зарегистрировали законопроект №8198, вводящий новые правила принудительного взыскания имущества у должников. По мнению юристов, в случае одобрения закона доступ к личной информации должника получать станет действительно быстрее.

Документ согласовали с Минэкономразвития и Минфином, и зарегистрировали в парламенте на прошлой неделе, передает UBR.

Главным врагам должников хотят упростить доступ к банковской тайне, стоимость открытия исполнительного производство уменьшат в разы, наделят правом удешевлять конфискат до безобразия, а продавать арестованное имущество разрешат одной площадке.

Первая новелла, которая бросается в глаза - из действующего закона предлагают убрать требование для исполнителя подавать письменный запрос на доступ к банковской тайне. Вместо него разглашать последнюю можно будет на основании запроса.

В теории такая формулировка может означать и устное заявление, когда по первому требованию исполнителя, банкиры обязаны будут раскрыть данные по их клиенту. На практике, говорят юристы, все должно быть не так страшно. Хотя доступ к личной информации должника получать станет действительно быстрее.

К тому же на практике такое изменение позволит исключить достаточно распространенное явление, когда банк предупреждает клиента о претензиях исполнителя. И должник успевает снять деньги со счета, расторгнуть договор депозита и т.д.

"Исполнители получат право отправлять запросы в банки электронной почтой или средствами специальной связи. Это исключает бумажную волокиту и промедление с исполнением судебных решений. Не исключаю, что на основании удостоверения исполнителя и определения об открытии исполнительного производства банк будет обязан незамедлительно разглашать данные о наличии депозитов или сберегательной банковской ячейки у клиента", - заметил в беседе с журналистами адвокат ЮК "Де-юре" Андрей Павлишин.

Банки хоть и будут обязаны раскрыть банковскую тайну, исполнителям все же придется повозиться и составить грамотный запрос, который должен будет содержать:

исходящий номер, дату составления, адресат (банк), фамилия, имя, отчество частного исполнителя, его адрес;

заявление с печатью и подписью частного исполнителя;

предусмотренные законом о банках основания для получения этой информации;

ссылки на нормы закона, согласно которым частный исполнитель имеет право на получение такой информации.

"Если требование не соответствует закону, то банк сможет отказать в раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, если по своей форме или содержанию запрос частного исполнителя не соответствует требованиям", - сообщил управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Законность действий того или иного исполнителя сможет контролировать не только Минюст, но и Совет частных исполнителей, который предлагается создать.

Юристы напоминают, что частный исполнитель за свои действия несет полную персональную ответственность: административную, дисциплинарную, уголовную. И если в его действиях обнаружится состав преступления, правозащитники советуют не лениться и оспаривать незаконные деяния.

"Обжалование решений, действий или бездействия частного исполнителя в один орган, не лишает вас права обжаловать их в другой. То есть вы можете обращаться и в Минюст с письменным заявлением, и в суд. Чиновники обещают рассматривать все жалобы всесторонне и объективно в кратчайшие сроки", - подметил нам Дмитрий Касьяненко.

Как рассказал журналистам частный исполнитель Александр Кошарский, ранее должник был лишен права обжаловать решение госисполнителя у начальника отдела, которому он непосредственно подчинен. Теперь же должнику не обязательно сразу идти в суд, а достаточно обратиться к начальнику отдела, который в течение 10 дней должен рассмотреть жалобу.

"Такие изменения должны значительно облегчить решение некоторых стандартных проблем", - говорит Кошарский.

Помимо прочего, конфискованное недвижимое имущество теперь планируют продавать "до победного конца". Текущая редакция закона предусматривает 30% уценку после двух несостоявшихся торгов с последующей бесплатной передачей имущества государству или субъектам бесплатной передачи (благотворительные и общественные организации, многодетные семьи, детские садики и т.д.).

Законодатели же хотят, в случае, если имущество, конфискованное по решению суда, не реализовали на электронных торгах, назначать повторные торги. И с каждым следующим "кругом" цена конфиската будет уменьшаться на 15%. Но она не сможет быть меньше суммы общегосударственных налогов и сборов, подлежащих уплате при реализации такого имущества.

Бесповоротно и окончательно получит монополию на продажу арестованного имущества государственная электронная площадка OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

"То есть, никаких частных торгующих организаций, как на Прозорро. Несмотря на пререкания между АМКУ и Минюстом, ГП "СЕТАМ" в силу закона станет монополистом", - подметил в разговоре с UBR.ua Андрей Павлишин.

Сегодня для открытия исполнительного производства нужно заплатить 2% авансового взноса от суммы взыскания, но не более 10 минимальных заработных плат (37 230 грн.).

Если же документ примут, открыть исполнительное производство станет дешевле. После изменений размер авансового взноса ограничат двукратным размером прожиточного минимума для работоспособных лиц, который на 1 января 2018 года составляет 1762 грн. Таким образом, граничный размер авансового взноса уменьшится примерно в 10 раз.

По словам Александра Кошарского, это будет стимулировать представление к принудительному исполнению даже тех решений, задолженность по которым рассматривалась взыскателями как безнадежная.

Также всех исполнителей обяжут носить форменную одежду, требование к которой утвердит Минюст.

"Отличить исполнителя от шарлатана станет легче. Сейчас же сделать это порой довольно тяжело", - говорит Андрей Павлишин.

Как сообщала "Страна", в Минюсте создают реестр-компаний должников по зарплате. В 2018 году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.

Отметим, что по мнению Верховного суда Украины, к банкротам все равно можно подавать иски.