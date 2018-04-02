В поселке Сергеевка Одесской области полиция задержала 54-летнюю жительницу, которая во время пьяной ссоры убила свою давнюю знакомую.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции.

В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции позвонил врач и сообщил о том, что в квартире, куда они приехали по вызову, обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

Фото: npu.gov.ua

Погибшей оказалась 53-летняя жительница Сергеевки, которая проживала по указанному адресу с сожителем.

Полиция оперативно задержала подозреваемую в убийстве — 54-летнюю подругу погибшей, которая призналась в содеянном.

Правоохранители установили, что злоумышленница употребляла спиртные напитки вместе с потерпевшей. На почве ревности между ними возникла ссора, во время которой гостья взяла кухонный нож и ударила свою соперницу в грудь. Когда в дом вернулся хозяин дома, женщина была еще жива. Он вызвал скорую помощь, но до приезда медиков пострадавшая скончалась. С места происшествия изъято орудие преступления, назначен ряд экспертиз.

Фото: npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе на Французском бульваре застрелился 19-летний курсант.

Также обвиняемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО заявил, что его заставили это сделать.