Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека расстался со своей женой Сандрой после 20-ти лет брака и нашел себе новую любовь, пишет "Трибуна".

Возлюбленной Фонсеки стала пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко. 27-летняя Екатерина ранее работала ведущей на ТК "Донбасс", сейчас она занята проектом помощи переселенцам.

Фото: facebook.com/k.ostroushko

С прошлого года у пары появилось несколько совместных фото в соцсетях.

После победы "Шахтера" над "Манчестер Сити" в декабре 2017-го Катерина подписала фото с Фонсекой фото: "Мистер и мисс Зорро".

Фото: facebook.com/k.ostroushko

Также они вместе на фотографии ко Дню святого Валентина, которая опубликована на официальной странице португальца в Instagram.

Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Фонсека имеет двух детей от первого брака - 18-летнего сына и 13-летнюю дочь.

Напомним, когда Фонсека стал тренером футболистов "Шахтера" в 2016 году, он заявил, что оставляет жену и детей в Португалии. "Жена и дети пока останутся в Португалии, но это никоим образом не связано с политической ситуацией и нестабильностью в Украине. Моему сыну 16 лет, а дочери – 11. Дети учатся в школе и просто не могут так быстро поменять страну и язык", - заявил Фонсека.

Но сама супруга, по словам тренера, не хочет рисковать из-за красивых украинских женщин. "Я думаю, что жена и дети будут очень часто приезжать, поскольку мы не можем долгое время проводить друг без друга. Мы будем видеться. Кроме того, супруга не хочет рисковать, потому как знает, что в Украине очень красивые девушки!" - отметил тогда новый тренер "горняков".

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, "Шахтер" предлагает Фонсеке 9 миллилонов евро в год, чтобы тот не уходил.

Ранее сообщалось, что Фонсека уже летом намерен покинуть "Шахтер" и перебраться на туманный Альбион.