Во Франции в результате схода лавины на группу туристов в Альпах погиб известный врач. Еще один человек пропал без вести.

Об этом заявили в местном отделении жандармерии, передает franceinfo.

Также в результате ЧП трое туристов были госпитализированы с незначительными ранениями.

"Лыжники находились на горнолыжной трассе, когда произошел сход лавины. Ведется спасательная операция", - сообщили жандармы.

По их данным, три человека госпитализированы с незначительными ранениями, один человек до сих пор не найдена, один человек погиб. Им оказался известный во Франции врач, специалист по патологии высоты и холода, руководитель Института исследований в горной медицине в Шамони 58-летний Эммануэль Коши, который неоднократно помогал спасать лыжников после различных инцидентов.

Как сообщала "Страна", в Днепре на людей рухнула снежная лавина с крыши торгового центра. Все люди на мгновение скрылись в клубе снежной пыли.

Напомним, что спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах.