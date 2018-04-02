Обвиняемая по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, водитель Lexus Елена Зайцева не предъявила документы патрульным сразу после аварии. Об этом заявил инспектор патрульной полиции Евгений Шестов, выступая на суде в качестве свидетеля, передает "Интерфакс- Украина".

"На мой вопрос по поводу водительского удостоверения, на законное требование у гражданки Зайцевой не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации... Говорила сначала, что лежали у нее в сумке, потом выяснилось, что у нее сумки с собой нет, она показывала мне на телефоне фотографии. Сказали, что подвезут", - рассказал Шестов.

По его словам, Зайцева на тот момент не могла объяснить обстоятельства ДТП, она находилась в шоковом состоянии.

Адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, поинтересовался, почему патрульные не составили в отношении Зайцевой протокол по факту отсутствия документов. Шестов объяснил, что сначала патрульные вызывали медиков и ограждали место аварии, а затем руководство направило его экипаж на доработку оформления другого ДТП, произошедшего неподалеку.

Прокурор Валерий Бухан, отвечая на вопросы журналистов после заседания суда, сообщил, что если в суде будет установлено, что у Зайцевой на момент ДТП не было при себе прав и свидетельства о регистрации, в обвинительный акт будут внесены изменения.

В свою очередь адвокат Зайцевой Юлия Козырь утверждает, что документы у ее подзащитной были.

"Они были. Просто они не сразу обнаружили... Наверное, в машине нашли. Остальные свидетели поясняют, что она предъявила. Для меня был сюрпризом эти нюансы и подробности. Они на месте были, эти документы, сто процентов", - сказала Козырь.

В заседании суда объявлен перерыв до 4 апреля.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

Как сообщала "Страна", Зайцева объяснила, почему ее Lexus вынесло на людей.

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