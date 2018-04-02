В Киеве, на Троещине мужчина упал с высоты на козырек подъезда многоэтажки и разбился насмерть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Александра Горчинская.

Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе столицы. Тело мужчины при падении пробило хлипкий козырек и упало на ступени подъезда. Медики накрыли его черной пленкой. Таким образом выход из подъезда оказался заблокирован. По словам Горчинской, в подъезде есть и второй выход, но он закрыт, и им не пользовались уже много лет.

По словам Горчинской, погибший, скорее всего, покончил с собой.

Позже она добавила, что тело мужчины прибывшие на место санитары заносили в служебную машину, завернув в обычный ковер, предварительно сняв с него две цепочки и наручные часы.

Жители подъезда, в котором произошла трагедия, говорили о том, что слышали на протяжении дня запах гари, а некоторые говорили и о небольшом задымлении на этажах. Однако пока неизвестно, связано ли это с произошедшим.

Окончательно причину трагедии должна установить полиция.

Фото: facebook.com

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