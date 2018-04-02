В Одессе произошла авария на высоковольной линии. Это стал причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом сообщает Сайт 048, со ссылкой на сообщение горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго".

По словам оператора, скорее всего, авария произошла из-за перегрузки. На место аварии уже направлена ремонтная бригада.

По словам оператора, район обесточивания по городу очень большой.

Как сообщала "Страна", в Украине утвердили Кодекс коммерческого учета электроэнергии.

Напомним также, что сильный ветер в Украине привел в действие систему защиты, которая обесточила 192 населенных пункта в стране. Пострадали 8 областей: в Киевской области -без энергоснабжения остались 112 населенных пунктов, в Житомирской - 34, Волынской - 15, Кировоградской - 12, Черкасской - 12, Николаевской - 5, Днепропетровской - 1 и Луганской - 1.