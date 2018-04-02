Вопрос денежных выплат освобожденным еще три месяца назад украинским пленным должен быть решен.

Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней Минской контактной группе Ирина Геращенко, передает УНН.

"Как уполномоченный президента по мирному урегулированию я направила уже два запроса в Кабмин, относительно невыполнения правительством их обязательств и инициативы по выплате 100 000 (гривен - Прим.Ред.) заложникам. По моей информации, там были определенные бюрократические преграды - я знаю, что СБУ предоставила списки Минсоцполитики. Я считаю, что этот вопрос должен быть закрыт", - сообщила Геращенко.

27 декабря 2017 состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников. Им должны были выплатить по 100 тыс гривен компенсации.

Как сообщала "Страна", Украина готова передать 20 россиян по обмену пленными. По словам Геращенко, для Украины принципиально важно освободить "узников Кремля".

Напомним, что ТКГ по Донбассу достигла прогресса в согласовании списков следующего обмена пленных.