В Киеве вандалы изуродовали открытый год назад памятник "Пламя мира" в Печерском районе. Неизвестные похитили голубя со скульптуры.

Об этом сообщает блогер Юрий Шеляженко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что полиция приняла заявление о повреждении скульптуры "Пламя мира".

Фото: facebook.com/ludstvo

Напомним, памятник "Пламя мира" был открыт в Киеве в августе 2017 года по инициативе Посла Мира Анастасии Зеленской и при участии королевской семьи Габсбург-Лотрингенив из Австрии.

Памятник сделан из орехового дерева и камня, и оба эти материала символизировали единство и мир.

Фото: https://www.facebook.com/ludstvo

Как сообщала "Страна", в Раде предлагают увеличить штрафы за разрушение памятников.

Напомним также, что на въезде в Киев по Житомирской трассе установят 18-метровый силуэт княгини Ольги.