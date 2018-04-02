В Киеве на Печерске вандалы украли голубя с памятника "Пламя мира"
В Киеве вандалы изуродовали открытый год назад памятник "Пламя мира" в Печерском районе. Неизвестные похитили голубя со скульптуры.
Об этом сообщает блогер Юрий Шеляженко на своей странице в Facebook.
Сообщается, что полиция приняла заявление о повреждении скульптуры "Пламя мира".
Фото: facebook.com/ludstvo
Напомним, памятник "Пламя мира" был открыт в Киеве в августе 2017 года по инициативе Посла Мира Анастасии Зеленской и при участии королевской семьи Габсбург-Лотрингенив из Австрии.
Памятник сделан из орехового дерева и камня, и оба эти материала символизировали единство и мир.
Фото: https://www.facebook.com/ludstvo
Как сообщала "Страна", в Раде предлагают увеличить штрафы за разрушение памятников.
Напомним также, что на въезде в Киев по Житомирской трассе установят 18-метровый силуэт княгини Ольги.