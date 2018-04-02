В центре Киева, на улице Ярославов Вал, 15, рухнула подпорная кирпичная стена. Об сообщает "Сегодня".

Стена, находящаяся возле дома, в котором проживал известный авиаконструктор Игорь Сикорский, долгое время стояла под наклоном. На ней были размещены предупреждающе таблички, за самой стеной проходит газовая труба. Сообщается, что при обрушении ни люди, ни припаркованные рядом машины не пострадали.

Фото: facebook.com

"На место ЧП выехали сотрудники коммунальной службы спасения. Кирпичная стена при падении не задела авто или прохожих. Сотрудники оградили опасную территорию предупреждающей лентой. О падении мы известили балансодержателя здания и Шевченковскую РГА. Дом Сикорского не в лучшем состоянии", — рассказал Роман Ткачук, начальник управления по ЧС КГГА.

Собственник здания обещает заняться его спасением, как только будет подготовлен проект проведения противоаварийных работ. Скорее всего, работы по спасению дома начнутся осенью. Кирпичи обрушившейся стены обещают использовать при ремонте здания.

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