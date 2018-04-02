В Винницкой области женщина выбросила родившегося ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Труп малыша был обнаружен в мусорном баке на одной из улиц Хмельника в мусорном баке.

По предварительной информации, ребенок умер от удушения (механическая асфиксия), говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена ​​после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное следствие.

Фото: vn.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на Лесном массиве в мусорнике нашли младенца.

Ранее "Страна" писала об аналогичной находке во Львове. Мать, выбросившая новорожденного, была задержана.