В Винницкой области мать выбросила новорожденного в мусорный контейнер
В Винницкой области женщина выбросила родившегося ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Труп малыша был обнаружен в мусорном баке на одной из улиц Хмельника в мусорном баке.
По предварительной информации, ребенок умер от удушения (механическая асфиксия), говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное следствие.
Фото: vn.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Киеве на Лесном массиве в мусорнике нашли младенца.
Ранее "Страна" писала об аналогичной находке во Львове. Мать, выбросившая новорожденного, была задержана.