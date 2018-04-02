Вечером понедельника, 2 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставит на Международную Космическую Станцию прототип устройства для сбора мусора в космическом пространстве.

Об этом сообщает ВВС.

Оно состоит из гарпуна и сетки. Гарпун имеет длину около метра и прикреплен специальным тросом к мусорному контейнеру. Приспособление будет определять координаты мусора и стрелять в него гарпуном, который будет раскрываться во время попадания.

Потом мусор будет подтягиваться на тросе до контейнера, а оттуда доставляться до границы атмосферы, выбрасываться и сгорать в плотных слоях атмосферы.

Аналогично работает сетка, но ею устройство будет ловить более мелкие и многочисленные объекты, для которых нецелесообразно использовать гарпун.

Первый тестовый запуск устройства будет осуществлен в мае. Если испытания пройдут успешно, то через несколько месяцев на орбиту отправят его полноразмерную версию.

Видео: youtube.com/UOSTV

Как сообщала "Страна", обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги при попытке приводниться. Причиной крушения стало нераскрытое парашютирующее крыло.

Напомним, что власти США разрешили Илону Маску запустить первые спутники для глобального интернета.

 

 

 

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