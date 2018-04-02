Под Тернополем на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз. Фото, видео
В городе Кременце Тернопольской области на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз.
Об этом сообщает местный житель Святослав Журовский на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com
На видео зафиксировано, как водитель молоковоза на повороте обходил яму и не справился с управлением. Из опрокинутого молоковоза на дорогу разлилось молоко, машину протащило несколько метров по дороге и она загорелась.
Водитель успел выскочить из горящего автомобиля.
Видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем два вагона дизель-поезда сошли с рельсов из-за украденных рельс.
Также трое подростков перевернулись на автомобиле в Тернопольской области.
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