В городе Кременце Тернопольской области на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз.

Об этом сообщает местный житель Святослав Журовский на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

На видео зафиксировано, как водитель молоковоза на повороте обходил яму и не справился с управлением. Из опрокинутого молоковоза на дорогу разлилось молоко, машину протащило несколько метров по дороге и она загорелась.

Водитель успел выскочить из горящего автомобиля.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем два вагона дизель-поезда сошли с рельсов из-за украденных рельс.

Также трое подростков перевернулись на автомобиле в Тернопольской области.