Капитану российского судна "Норд", задержанного в Азовском море, объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные мероприятия и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности", - добавили в ведомстве.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Азовском море российский сейнер "Норд", на борту которого находились десять граждан России. Все они нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины.

30 марта суд арестовал российское рыболовецкое судно.

Федеральная служба безопасности РФ в отношении сотрудников Госпогранслужбы возбудила уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Как сообщала "Страна", в России отреагировали на задержание судна "Норд" и сравнили украинских пограничников с сомалийскими пиратами.