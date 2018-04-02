Большинство разрешений для строительства газопровода "Турецкий поток", который собираются проложить в обход Украины в ЕС, получены, его ввод в эксплуатацию планируется провести до 30 декабря 2019 года. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Поставки по первой нитке будут осуществляться турецким потребителем, а по второй – на границу Турции и ЕС, где планируется организовать точку сдачи. Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода намечен до 30 декабря 2019 года", – сказал Ушаков.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

В РФ ранее заявили, что строительство "Турецкого потока" на российской территории завершено. Укладка труб вошла в экономическую зону Турции.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Россия начнет строить газопровод "Турецкий поток" в обход Украины в 2017 году.

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