Российский боксер Александр Поветкин, который победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде, стал автором довольно редкого для тяжеловесов достижения.

38-летний россиянин сам побывал в нокдауне, едва удержавшись на ногах после мощного удара рослого и тяжелого соперника в третьем раунде, но сумел взять себя в руки, продолжил поединок, переломил его ход и красиво победил.

Прайс, который выше россиянина на 15 сантиметров и тяжелее на 13 килограммов, сумел подняться только с помощью медиков.

Бой состоялся в столице Уэльса Кардиффе в ночь на воскресенье, 1 апреля, и завершился в пятом раунде. Россиянин вышел в ринг в черной футболке с надписью "Кемерово мы с тобой!" одержал 34-ю победу в карьере и 24-ю нокаутом. Единственное поражение Поветкин потерпел в 2013 году в бою с украинцем Владимиром Кличко.

В промоутерской компании россиянина ждут бой между Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем престижным версиям с британцем Энтони Джошуа, который в этот же вечер победил Джозефа Паркера и сохранил три пояса IBF, WBA и IBO, завоеванных в поединке с украинцем Владимиром Кличко, а также взял пояс чемпиона WBO, который ранее принадлежал Паркеру.

Решающая встреча британского и российского супертяжеловеса может пройти уже осенью 2018 года.