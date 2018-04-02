Расположенные в центральной части Киева и в акватории Русановского канала фонтаны начнут работать с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СВКП "Киевводофонд".

Как сообщается на сайте ведомства, подготовительные работы уже начаты, сейчас идет процесс расконсервации фонтана "Большой" и шести "Малых" на Майдане Независимости, а также работы по монтажу насосного оборудования.

На свето-музыкальных фонтанах обещают обновить и расширить музыкальный репертуар. Вскоре все жители и гости столицы услышат любимые хиты как в самом сердце столицы, так и на набережной в акватории Русановского канала.

Столичные фонтаны начнут свою работу с 1 мая и украшать столицу до 30 сентября, а свето-музыкальным представлением можно будет насладиться ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове из-под земли забил фонтан до 6 этажа. Восемь микрорайонов остались без воды.

Также мы сообщали, что вместе с киевскими фонтанами позеленела и река Лыбидь.