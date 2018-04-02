В Одессе полицейские открыли уголовное производство после инцидента с обрушением фасада дома на участника вчерашней "Юморины".

Об этом сообщает УНН.

Выяснилось, что на мужчину упал камень с памятники архитектуры. Уголовное производство открыто по факту травмирования человека.

"По факту происшествия, в результате которого прохожий гражданин получил телесные повреждения от обвала части фасадной облицовки заброшенного здания в центре Одессы, открыто производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений)", - сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Как сообщала "Страна", сейчас пострадавший с черепно-мозговой травмой находится в городской больнице.

Напомним также, что в Одессе мужчина подстрелил соседа из-за рухнувшего балкона.