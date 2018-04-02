Стало известно, сколько арестованных квартир и машин передали Нацагентству по управлению активами
На конец 2017 года под управлением Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) оказалось офисов на 241,7 миллиона гривен.
Об этом сообщается в ответе на запрос председателя общественного совета при АРМА Глеба Каневского, передает "Украинская правда".
Кроме этого, агентству было передано в управление квартир на 178,5 млн гривен, машиномест на 16 млн гривен, нежилых помещений на 14,1 гривен, транспортных средств на 10,1 млн гривен, недостроев на 2,8 млн гривен, а также один целостный имущественный комплекс на 10,3 млн гривен.
Как известно, оценочная стоимость всех активов, находящихся под управлением Национального агентства по розыску и менеджмента активов, достигла 568,9 миллиона гривен.
В АРМА напоминают, что на начало 2018 агентству было передано в управление 125 арестованных активов.
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