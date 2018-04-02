Президент США Дональд Трамп предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне.

Об этом сообщает AFP.

"Американский президент Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину провести саммит в Белом доме", - идет речь в сообщении.

Эту информацию подтвердили в России.

"Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге, пишет "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, когда эта встреча может состояться - в первой половине года или во второй, Ушаков сказал: "Нет, это не обсуждалось".

"Это достаточно интересная и позитивная идея", - добавил Ушаков.

Помощник российского лидера подчеркнул, что с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пообещал Путину, что выиграет гонку вооружений – СМИ.

Также в Госдепе назвали Россию "чудовищем из морских глубин с щупальцами".