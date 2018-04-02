Трамп пригласил Путина на встречу в Белом доме - СМИ
Президент США Дональд Трамп предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне.
Об этом сообщает AFP.
"Американский президент Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину провести саммит в Белом доме", - идет речь в сообщении.
Эту информацию подтвердили в России.
"Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге, пишет "Интерфакс".
Отвечая на вопрос, когда эта встреча может состояться - в первой половине года или во второй, Ушаков сказал: "Нет, это не обсуждалось".
"Это достаточно интересная и позитивная идея", - добавил Ушаков.
Помощник российского лидера подчеркнул, что с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось.
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