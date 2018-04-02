Народный депутат Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО, написала обращение к украинцам. Его опубликовали в Facebook.

Она представила свою политическую концепцию "Изменение политической системы". Говоря о ней, депутат также рассказала о ныне действующих механизмах законотворчества в Украине и о том, "чего так боятся украинские политики".

Мы публикуем ее обращение полностью:

"К украинцам с Украиной в сердце.

Изменение политической системы

Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе-мировоззрении украинцев с седых веков и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности.

Демократия - это когда учтен голос каждого и решение каждого, если такое решения не достигнуто, значит дается время на размышления и на поиск консенсуса. Большинство не может унижать меньшинство. Потому что тогда это уже не демократия. Проплаченное Порошенко большинство всегда решает в свою пользу в Верховной Раде.

Почему Концепцию "Изменение политической системы" так боятся украинские политики?

Потому что в ней выражено реальное народовластие с задействованием новых современных технологий, мешающих фальсификации решения украинцев.

Построение системы администрирования Украины, согласно Концепции "Изменения политически системы" дает украинцам реальную возможность принимать децентрализовано на местах большинство важных для жизнедеятельности решений.

Это выбивает почву наживы из-под ног власти, поэтому власть пытается дискредитировать концепцию "изменения политической системы" штампами о федерализации. Сама же концепция носит куда более глубокий смысл максимальной децентрализации в рамках действующей Конституции Украины.

Почему нужна обновленная, действительно украинская Конституция?

Потому что нашу Конституцию писали в свое время еще коммунисты, которые умышленно не прописали развернуто важнейшие пункты и статьи Конституции, чтобы ими в полную силу не смог воспользоваться украинский народ, а все властные полномочия могла взять на себя только правящая верхушка.

Это породило вечно несокрушимую коррупцию. Чтобы исправить это в обновленной Конституции Украины должны быть вписаны механизмы не только выражение доверия народа избранникам путем голосования, а и механизмы влияния народа и власть путем референдумов и выражения недоверия власти путем отзыва голосов.

Когда проводятся опросы уровня доверия населения (к политикам Прим.Ред.) и освещаются рейтинги, где у президента менее 10%, а приходил он к власти с 60% - то такой президент уже должен идти в отставку!

Когда мы видим, что доверие к Верховной Раде и правительству 1-2%, то такие люди не имеют права управлять страной! Их немедленно нужно переизбирать! Но опросы и рейтинги не носят законодательной силы, а всего лишь информационную.

В этом и есть самая большая наша проблема действующей политической системы. Народ не имеет влияния на власть в течение 5-ти лет. Именно поэтому каждые 10 лет в Украине происходят Майданы, потому украинцы теряют терпение! Но каждый Майдан остается в проигрыше, потому что в корне не меняет действующую политическую систему и украинцы снова и снова попадают в те же ловушки.

Поэтому Украине нужна смена политической системы и обновленная, возрожденная Конституция Украины!

Не поленитесь и прочитайте Концепцию "Изменение политической системы", изложенную ниже, и вы поймете, что мои слова верны и почему действующая власть так боится меня за мои слова.

Еще открою украинцам одну очевидную тайну. Депутаты принимают так много законов, имитируя эффектную, но не эффективную работу, для того, чтобы разбалансировать и запутать законодательство Украины, чтобы ни один простой украинец не мог понять, где в каждом законе вписана строка, которая лоббирует интерес олигархов или их ручных депутатов.

Британский парламент принимает за полгода 6 законов потому, что только корректирует гармоничное законодательство в соответствии с потребностями современности. Для того, чтобы написать качественный стратегически предусмотрительный закон, над ним надо думать и работать, то чего не любят делать нардепы. Именно поэтому у нас, например, таможенный кодекс состоит из 1000 страниц и меняется каждые два месяца. Все для того, чтобы не дать возможности честно развиваться бизнесу, а заставлять его идти на коррупционную сделку с властями.

Думайте, украинцы! И на все имейте свою точку зрения!

Н.С.", - написала заключенная Надежда Савченко.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Как сообщала "Страна", суды все чаще оправдывают украинцев по "оружейной" статье, по которой хотят осудить Надежду Савченко.

Отметим, что Вера Савченко написала письмо Дональду Трампу.