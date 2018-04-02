В понедельник начали дорожать все пять основных по объему капитализации криптовалют. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 5,33% до 7,1 тыс. долларов, Ethereum - на 3,89% до 394 долларов, Ripple - на 4,23 % до 0,5068 долларов, Bitcoin Саsh - 6,88% до 684 долларов и Litecoin - на 7,15% до 121 долларов.

Капитализация Bitcoin составляет 120,4 млрд долларов, Ethereum - 38,8 млрд, Ripple - 19,8 млрд, Bitcoin Саsh - 11,6 млрд, Litecoin - 6,7 млрд долларов.

Объем операций за прошедшие сутки составил: Bitcoin - 4,9 мрлд долларов, Ethereum - 1,3 млрд, Ripple - 0,3 млрд, Bitcoin Саsh - 0,3 млрд, Litecoin - 0,3 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что депутат Киеврады за 2017 год намайнил криптовалюты на 15 млн гривен.

Также мы сообщали, что перед католической Пасхой биткоин опустился ниже $7000.