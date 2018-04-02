В Каменском Днепропетровской области, в воскресенье, 1 апреля, группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Инцидент произошел в 08:22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское – Баловка. Дерзкие парни не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда", - говорится в сообщении.

По данным железнодорожников, вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, на конечный пункт маршрута – станцию Баловка он прибыл с опозданием на 19 минут.

Как отмечается, изуродованный вандалами поезд временно отстранят от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. Предварительно, стоимость работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн.

Сейчас полиция устанавливает все подробности инцидента.

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