Министр социальной политики Андрей Рева за 2017 год задекларировал свыше 711 тыс. грн дохода.

Об этом говорится в поданной им электронной декларации.

Так, согласно декларации, Рева в прошлом году получил 711 289 тыс. грн дохода. При этом весь его доход составляет заработная плата, полученная по основному месту работы.

Зарплата жены Ревы в прошлом году составила 125 087 грн, пенсия его матери - 23 438 грн.

Кроме того, Рева указал, что имеет на счете в банке "Хрещатик" 3964 грн, в Приватбанке - 6 549 грн, а у его жены в этом же банке хранятся 11 028 грн.

Также Рева задекларировал 609 тыс. грн наличными.

В декларации указано, что жена министра арендует квартиру в Киеве, на аренду которой в прошлом году потрачено 120 тыс. грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин уволил замминистра Ревы, сейф которого вскрывали автогеном.

Также министр Рева в феврале получил надбавку за интенсивность труда в 16 000 гривен.