В Киеве напротив здания Национального банка Украины по улице Институтской образовался провал тротуарной плитки.

Об этом "Стране" сообщили очевидцы.

"Метр на метр образовалась яма, но плитка просела еще в большом диаметре. Я заглянул, дна не видно. Полицейские приволокли ленту красную, народ в радиусе не подпускают", - сообщил очевидец ЧП.

По его словам, прибывшие на место полицейские первым делом решили проверить, является ли провал тротуара - попыткой подкопа "чтобы кортеж поймать".

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве просел асфальт у парка Юность, трамваи и авто остановились. В результате инцидента трамваи и авто остановились. Образовалась пробка.

Также мы писали, что в Днепре из-за тающего снега на проезжей части образовался огромный провал.