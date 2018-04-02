В воскресенье, 1 апреля, первая леди США Мелания с супругом Дональдом посетили пасхальную службу в Палм-Бич. Об этом сообщает журнал Elle.

Напомним, в Европе и Америке отметили католическую Пасху.

Праздничные выходные Дональд и Мелания Трамп провели в своей резиденции в Палм-Бич.

Утром 1 апреля президент и первая леди побывали на традиционной службе в церкви The Church of Bethesda-by-the-Sea.

Для праздника Мелания выбрала красно-белое платье миди Azzedine Alaia без рукавов. Ее образ дополнили белые туфли Christian Louboutin и солнцезащитные очки. Вместе с Дональдом и Меланией Трамп Пасху отпраздновала младшая дочь американского президента Тиффани.

Фото: The Palm Beach Post

Фото: The Palm Beach Post

Фото: twitter.com/StapletonPBPost

Фото: twitter.com/StapletonPBPost

Фото: twitter.com/PAStewartFL

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время посадки в Международном аэропорту Палм-Бич возвращаются в Вашингтон Фото: The Palm Beach Post

После службы в церкви первая леди запостила эту фотографию с пасхальными украшениями в Мар-а-Лаго.

Фото: instagram.com/flotus

Внуки президента не посещали церковь с ним, а охотились за пасхальными яйцами.

Фото: donaldjtrumpjr/Instagram

Фото: donaldjtrumpjr/Instagram

Как сообщала "Страна", ранее Мелания в костюме цвета георгина вручила женщинам награды "за смелость".

Также напомним, что Мелания Трамп опубликовала романтичное зимнее фото с мужем.