На 91-м году жизни скончался бывший диктатор, президент Гватемалы от 1982 до 1983 года Риос Монтт. Об этом сообщает The Independent.

Причиной смерти, как сообщается, стал сердечный приступ.

Фото: wikipedia.org

Известно, что Монтт пришел к власти в Гватемале в 1982 году, после переворота в стране. Его главным обещанием было: не воровать, не лгать, не обижать. Однако после получения власти страной прокатились тысячи убийств, исчезновений, фактов пыток.

Cчитается, что Монтт виноват в смерти около 70 тысяч индейцев, которые погибли в результате политики "выжженной земли". Около 15 деревень индейцев пострадали от массовой резни.

В 2013 году Риоса Монтта обвинили в геноциде. Он получил 80 лет лишения свободы.

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