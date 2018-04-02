В тюрьме Гватемалы скончался 91-летний диктатор Риос Монтт
На 91-м году жизни скончался бывший диктатор, президент Гватемалы от 1982 до 1983 года Риос Монтт. Об этом сообщает The Independent.
Причиной смерти, как сообщается, стал сердечный приступ.
Фото: wikipedia.org
Известно, что Монтт пришел к власти в Гватемале в 1982 году, после переворота в стране. Его главным обещанием было: не воровать, не лгать, не обижать. Однако после получения власти страной прокатились тысячи убийств, исчезновений, фактов пыток.
Cчитается, что Монтт виноват в смерти около 70 тысяч индейцев, которые погибли в результате политики "выжженной земли". Около 15 деревень индейцев пострадали от массовой резни.
В 2013 году Риоса Монтта обвинили в геноциде. Он получил 80 лет лишения свободы.
Как сообщала "Страна", ранее а тюрьме умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега.
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