Сегодня доктор Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом Минздрава о досрочном прекращении контракт и увольнении с должности ректора Национального медицинского университета имена Александра Богомольца. Также Амосовой была вручена копия приказа. Об этом пишет издание "Украинские новости".

Как отмечается в тексте приказа, причиной такого решения Минздрава стали выводы комиссии, которая признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной.

Екатерина Амосова назвала такие действия чиновников Министерства здравоохранения Украины беспрецедентными, аналогов которым не было за всю историю отечественной системы медицинского образования.

"Мною и всей командой университета был своевременно подготовлен и представлен отчет о нашей работе в ВУЗе за 2017 год. Он был утвержден на конференции трудового коллектива НМУ и заседании попечительского совета университета. Поддержана и линия перспективного развития нашего учебного заведения. Отчет, который на протяжении двух месяцев не вызывал вопросов, был направлен и в наше профильное министерство. Теперь же предъявлены не только голословные обвинения за минувший год, но и за период с 2014 по 2016 годы. Это при том, что в прошлом году, уже после проверок, отчет ректора за 2016 год был принят МОЗ", - подчеркнула Екатерина Амосова.

К слову, в аргументах МОЗ, предоставленных в приказе о разрыве контракта с ректором ни слова не говорится о "Крок-1", который ранее был причиной ее отстранения от должности. Ректор особо подчеркнула тот факт, что обвиняя ее в игнорировании распоряжения прибыть в министерство на заседание комиссии для персонального отчета за 2017 год, чиновники Минздрава попросту проигнорировали собственное распоряжение. Этим документом Амосова, на период работы комиссии, была отстранена от выполнения функциональных обязанностей. И, по убеждению ректора, она попросту не имела юридического права представить отчет деятельности ВУЗа за 2017 год.

"Я ни в коей мере не держусь за "кресло" ректора! У меня - достаточно работы, как в научной сфере, так и как практикующего врача. Единственное, за что я опасаюсь, что после моего противоправного увольнения, навязанный университету руководитель устроит в НМУ тотальные чистки, которые свернут все демократические процессы в нашем ВУЗе", - заявила Екатерина Амосова.

Согласно приказу, Екатерина Амосова, будет исполнять обязанности ректора НМУ до 16 апреля.

Однако она заявила, что собирается оспорить свое увольнение. В ближайшее время Екатерина Амосова вместе с адвокатами подготовит соответствующий иск, и будет отстаивать свои права в судебных инстанциях.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве окончательно уволили ректора университета Богомольца Амосову.

Также мы сообщали, что студенты НМУ им. Богомольца заявили, что не соглашались на общую забастовку вуза.