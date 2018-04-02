Дрогобычский районный суд признал виновным в совершении хулиганских действий бывшего бойца АТО Дениса Яковенко, который 2 февраля 2017 года перед входом в Дрогобычский горсовет, где был запланирован отчет городского головы, вылил на голову общественной активистки зеленое вещество и разбил яйцо. Об этом сообщает Zaхid.net.

Ему определили наказание в виде ограничения свободы на один год с испытательным сроком на один год.

Суд установил, что 2 февраля 2017 года в 17:20 перед входом в Дрогобычский горсовет, где был запланирован отчет городского головы, подсудимый вылил на голову общественной активистки зеленое вещество и разбил над ее головой яйцо. По словам потерпевшей и свидетелей, раствор попал женщине в левый глаз, и причинил легкий химический ожог роговицы и конъюнктивит.

Суд не принял во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы, что это была зеленка, поскольку экспертиза была проведена с нарушением требований криминально-процессуального законодательства.

Однако подсудимый обвинения в хулиганстве во время суда не признал, и дал объяснения своим действиям. По его словам, 31 января он увидел, как потерпевшая – общественная активистка Лидия Надкернична – в помещении Дрогобычского горсовета бросила в государственный флаг яйцами, чем проявила неуважение к государственным символам, и это его обидело.

Денис Яковенко заявил, что 2 февраля он подготовил раствор акварели (а не зеленки) и пошел в городской совет. По его словам, увидев потерпевшую, он подошел к ней, правой рукой вылил вещество зеленого цвета, а затем левой рукой раздавил яйцо у потерпевшей над головой.

Как сообщала "Страна", ранее националисты пытались закидать яйцами и зеленкой российское консульство, но не смогли.

Ранее мы писали, что в Черкассах ветеран АТО взорвал гранату в доме.