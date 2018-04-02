Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области рассказал о том, что не может закрыть дело о преступлениях погибшего более года назад "командира батальона" "Сомали" "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" из-за отсутствия свидетельства о его смерти. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд сообщает, что Михаила Толстых по прозвищу "Гиви", обвиняют в совершении террористического акта.

Судебное заседание действительно назначено на 9.00 5 апреля 2018 года. В связи с этим и была публикация в "Урядовом кур'єрі" с повесткой, которая вызвала недоумение.

"Есть информация о том, что "Гиви" считается погибшим лицом. Основанием для закрытия дела является смерть человека. Но, согласно законодательству Украины, факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время ни прокурором, ни защитником не представлено соответствующего свидетельства. Факт смерти может быть установлен также решением суда, но по заявлению заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве.

Парадокс в том, отметили в суде, что такое заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано родственниками умершего.

"Таким образом, имеет место ситуация, когда Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет "официального "подтверждения смерти "Гиви", - отметили в суде.

Напомним, "Гиви" погиб в пригороде Донецка 8 февраля 2017 года, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.

Как сообщала "Страна", Гиви похоронили рядом с Моторолой на Донецком море.