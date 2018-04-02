В Днепре убили большое количество летучих мышей, занесенных в Красную книгу. Животных, которые находились в спячке, выбросили с 16 этажа жилого дома. Об этом сообщила волонтер Людмила Шпитун на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, по улице Коробова, 8, погибло сразу несколько сотен летучих мышей, которые находились в анабиозе. Неизвестный обнаружил их укрытие и выбросил вниз. В течение одного дня тела животных лежали под домом, пока их не забрали волонтеры. Только одна из летучих мышей выжила.

Фото: facebook.com/shpitun.lyuda

Как сообщала "Страна", браконьеры снова убили беременную самку лося. На этот раз в Черниговской области.

Мы писали, что Минэкологии предупредили о серьезных штрафах за продажу первоцветов.

Ранее Кабинет министров запретил на Азове ловить осетровых.