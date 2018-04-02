В среду, 4 апреля на заседании рабочей группы в Минске обсудят вопрос об освобождении украинских заложников из России. Об этом сообщила первый заместителя спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на брифинге, передает УНИАН.

По словам Геращенко, для Украины принципиально важно освободить "узников Кремля".

"Украинская сторона делает все для того, чтобы как можно быстрее состоялась следующая волна освобождения заложников. Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других наших узников", - отметила Геращенко.

По ее словам, на сегодняшний день "нет воли" РФ для решения этого вопроса, поэтому Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Также Геращенко напомнила, что Украина поддержала Великобританию в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери, и были высланы российские дипломаты.

По ее словам, также на минской группе будет обсуждаться вопрос о нарушении режима тишины во время "пасхального перемирия". Она отметила, что данный вопрос будет одним из ключевых во время встречи президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая должна состояться на следующей неделе.

Кроме того, Геращенко подчеркнула, что недопустимо сбивание боевиками беспилотников ОБСЕ.

Она отметила, что "это уже 13 подобная договоренность за годы войны, но ни разу перемирие не соблюдалось РФ и боевиками". При этом она напомнила, что на этот раз в поддержку "пасхального перемирия" выступили лидеры стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), в том числе и президент РФ Владимир Путин.

Как сообщала "Страна", СБУ передала в Минсоцполитики список освобожденных из плена ДНР для выплаты компенсаций. Штаб Антитеррористического центра при СБУ прислал консолидированный список из 75 лиц. Также мы писали о том, что говорится в докладе ООН по правам человека в Украине.

Отметим, что компенсацию пленным и заложникам на Донбассе предлагают начислять по минимальной зарплате.