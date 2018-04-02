Национальный банк Украины (НБУ) намерен вдвое, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. увеличить лимит финансовых операций, необходимых для финансового мониторинга операций.

Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, пишет "Интерфакс-Украина".

Это означает, что финоперации будут проверяться реже.

"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций - Прим.Ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", - сказал он в ходе информационного дня на тему "Актуальные вопросы финансового мониторинга" в НБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк отменил суточный лимит на покупку валюты для банков.

Также Порошенко ввел главу Нацбанка Смолия в состав СНБО.