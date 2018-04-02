Двукратного чемпиона Европы украинского тяжелоатлета Александра Пелешенко подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Спорт Экспресс.

В допинг-пробе Пелешенко было обнаружено запрещенное вещество хлорталидон.

Кроме того, отмечается, что Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила спортсмена от соревнований.

Также временно отстранена тяжелоатлетка из Армении Соня Погосян по аналогичной причине. Даты взятия проб не сообщаются. Также IWF не будет давать никаких комментариев, пока дела не будут закрыты.

24-летний спортсмен является двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг (2016, 2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место.

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