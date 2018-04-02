В этом году Светлая Пасха выпадает на 8 апреля, в церквях готовятся к торжественным службам, а хозяйки рассчитывают стоимость пасхальной корзины. Неизменный атрибут христианского праздника со стандартным набором продуктов обойдется украинцам в среднем в 660 грн.

Об этом сообщает "112 Украина".

Содержимое пасхальной корзины

Полная пасхальная корзина включает традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

Пасхальный кулич. Стоимость пасхального кулича домашней выпечки – составит около 80 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах цена будет выше. Мясные продукты. Самыми дорогими в праздничном наборе традиционно будут мясные продукты (берем в расчете по 0,5 кг): колбаса домашняя – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) и буженина – 94 грн (177-200 грн за 1 кг). За год колбаса подорожала на 41,7%, буженина – на 38,2%. Сало обойдется в 35 грн (63-105 грн за 1 кг). Молочные продукты (сыры). Из молочных продуктов самыми дорогими будут твердый сыр – 65 (118-157 за 1 кг) и сливочное масло – 61 грн (111-173 грн за 1 кг), при этом мягкий сыр будет стоить примерно 29 грн (54-92 грн за 1 кг). Яйца. В среднем 27 грн за 10 штук. Цена хрена за 250 г осталась на уровне прошлого года – примерно 12 грн. Фрукты/овощи. Средняя цена на тепличные томаты – 50-58 грн, огурцы – 55-62 грн, яблоки – 14-25 грн. Бутылка церковного вина "Кагор" обойдется в среднем в 90 грн (от 50 до 150 грн).

Где дешевле/дороже всего?

Самый дешевый пасхальный набор будет в Тернопольской области – 589 гривен. В Сумской области его цена составит – 613 грн, в Ровенской – 628, Хмельницкой– 629, Черниговской – 630, Кировоградской – 631, Волынской – 631, Запорожской – 633, Черновицкой – 635 грн, Львовской – 636, Винницкой – 658, Николаевской – 661, Полтавской – 662, Черкасской – 664, Луганской – 668, Днепропетровской и Херсонской – 669, Харьковской – 670, Одесской – 673, Ивано-Франковской – 676, Киевской – 678, Житомирской – 680, Донецкой – 696, Закарпатской – 719.

Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице – 760 гривен.

Как изменилась цена пасхальной корзины за год?

За год праздничная корзина подорожала на 140 грн (или 26,9%). По словам экспертов, это обусловлено сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне. Поэтому если сосредоточиться только на традиционном наборе и отказаться от дополнительных продуктов – можно уложиться в среднем в 506 гривен.

При этом стоит учитывать, что предпраздничный ажиотаж поднимет цены в разы, поэтому о наполнении корзины можно подумать и заранее.

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