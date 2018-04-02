Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая в одном из интервью заявила, что "золотые слитки имеет каждый украинец".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Обвинительный акт был направлен в суд 30 марта.

Гавриловой инкриминируется ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым НАБУ и САП не нашли законных оснований.

Напомним, Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество Гавриловой.

Как сообщала "Страна", в БПП и Народном фронте хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение.