Минувший март стал самым холодным с начала XXI века в Киеве. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории, уточнив, что средняя температура марта 2018 года в столице Украины не составила 1,9°С.

По данным метеорологов, март в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6°. Средняя температура первого весеннего месяца не превысила 1,9°С.

"Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм", - говорится в сообщении.

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