Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, так и не подписавшие договор о разводе, наконец смогли найти компромисс и в течение ближайших недель оформят развод.

Об этом сообщает издание The Sun.

"Это большой шаг, что они смогли договориться. Сейчас у них достаточно хорошие отношения. Люди говорят о воссоединении, но этого никогда не произойдет", - поделился с прессой инсайдер, близкий к Джоли.

42-летняя Анджелина согласилась дать Питту возможность общения со своими шестью детьми. Теперь адвокаты бывшей звездной пары вносят последний штрих в эту сделку.

Ожидается, что документы будут поданы в суд в течение нескольких недель.

Брэд и Анджелина пришли к тому, что для детей очень важно видеть уважительные отношения между родителями.

Джоли подала на развод с Брэдом Питтом еще в сентябре 2016 года, и все были уверены, что голливудская пара давно в разводе.

Ранее "Страна" сообщала, что Анджелина Джоли завела роман с пожилым агентом по недвижимости - СМИ.

Также Питта и Энистон застукали за поцелуем. Фото.