Отец трагически погибшего в 1990 году лидера группы "Кино" Виктора Цоя через суд добивается расторжения договора о передаче компании "Музыкальное право" исключительных прав на его песни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала "Электронное правосудие".

Уточняется, что арбитраж Москвы приостановил рассмотрение иска компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала полумиллиона рублей компенсации за якобы незаконное использование произведений Цоя.

Роберт Цой просит суд признать недействительной сделку от 12 января 2011 года, согласно которой исключительные имущественные права на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительные смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя передаются "Музыкальному праву".

По словам Цоя-старшего, сделка была заключена с нарушениями требований законодательства России по использованию интеллектуальной собственности. Также Роберт Цой просит о признании сделки по договору от 16 января 2017 года «о передаче прав ... на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана».

Слушания по иску назначены на 5 апреля.

В июне 2017 года Басманный суд признал недействительным аналогичный договор с компанией "Музыкальное право" по иску Александра Цоя - сына Виктора Цоя, наравне с дедом владеющим авторскими правами на его песни.

Напомним, автор многих известных рок-хитов Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.

Ранее "Страна" писала о заявлении Вятровича о том, что дискуссия о певцах Владимире Высоцком и Викторе Цое в Украине не раскалывает украинцев, а демонстрирует имеющиеся линии разломов.

Также мы сообщали, что к своему дебютному альбому сын Виктора Цоя выпустил под псевдонимом песню "Шепот".