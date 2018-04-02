Национальный союз журналистов совместно с партнерскими организациями зафиксировали 10 случаев нападения на журналистов в марте.

Инциденты произошли в Одессе, Геническе и Бердянске. Пострадали журналисты Полтавской, Волынской и Днепропетровской областей и трое корреспондентов в Киеве.

О нападении и избиении заявил также азербайджанский журналист, который проходит в Киеве экстрадиционную проверку.

В Бердянске пострадала съемочная группа ТРК "Юг"

В первый день марта в Бердянске пострадала съемочная группа местного ТРК "Юг". Журналисты проводили съемку митинга у водоканала. Общественные активисты, увидев журналистов, начали грубо выражаться. После слов перешли к драке: один из активистов ударил в голову журналиста Владимира Демина. Мужчину госпитализировали.

В Киеве избили троих журналистов при сносе палаточного городка МихоМайдана

3 марта в Киеве пострадали сразу три журналиста, которые фиксировали снос правоохранителями палаточного городка под Верховной Радой. В частности, Сергей Нужненко с "Радио Свобода", Богдан Кутепов с "Громадського" и Владислав Красинский с "Insider". Корреспондентам препятствовали работать и применяли против них силу.

Все случаи нападения переданы в полицию по двум статьям - 171 "препятствование профессиональной деятельности" и ст. 126 "нанесение легких телесных повреждений".

Впрочем, не все журналисты обращаются с заявлением в полицию из-за редких случаев привлечения виновных к ответственности. Так, журналист Владислав Красинский сообщил, что заявление в день нападения писать не стал. "Знаю по опыту коллег, виновные не будут привлечены к ответственности за то, что полиция до сих пор работает без опознавательных знаков - идентифицирующих жетонов и номеров на шлемах. При этом участие в следственных действиях отнимает слишком много времени, в том числе и рабочего. Я был записан как общий свидетель по делу о нападении на моего коллегу - фотокорреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко. К участию в следственных действиях на данный момент меня не привлекали, контакта со следователем также не было", - говорит Красинский.

При этом по делу Красинского правоохранители даже отказались открывать уголовное производство, аргументируя тем, что журналист не показал доказательств применения силы. При этом Кутепов опубликовал видео, как силовики мешали ему снимать и выгоняли с места происшествия на своей странице в Facebook.

Нападение в Кривом Роге

16 марта неизвестные напали на активиста партии "Сила людей", блогера и общественного журналиста Сергея Мокрякова. У него диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы, сломан палец. В заявлении в полицию пострадавший указал, что нападение связывает со своими сообщениями в соцсети Facebook.

В Ковеле журналисту разбили камеру



29 марта съемочной группе телеканала "Новая Волынь" Волынской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины в Ковеле (Волынская область) во время съемок разбили камеру.

Виктор Легеньковский и журналистка Надежда Панасюк готовили сюжет о жестоком обращении с животными. В результате владелица собаки начала швырять камнями в журналистов через забор. "Можно сказать, что мне повезло. Ведь представьте, вместо камеры могла попасть мне в глаза", - говорит Виктор Легеньковский.

Случай также зафиксирован в полиции (по 171 статье Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что агрессия в отношении журналистов не прекращается, потому что нападающие не боятся возможного наказания.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, организация и дальше будет вести мониторинг инцидентов применения силы к журналистам.

Также сообщается, что в январе случаев нападения на журналистов было зафиксировано всего 2, а в феврале - 9.

Как сообщала "Страна", в Житомире требуют расследовать избиение журналистов экс-милиционером.

Также "Страна" писала, что "Громадське ТВ" обвинило сайт Миротворец в давлении на журналистику в Украине.