Вчера, 1 апреля, завершился 25 тур чемпионата Украины по футболу. Лидеры первенства, донецкий Шахтер и киевское Динамо, одержали очередные победы, и интрига в борьбе за первое место и прямую путевку в группу Лиги чемпионов сохраняется. Разрыв между командам всего шесть очков.

После окончания тура Украинская Премьер-Лига (УПЛ) назвала лучшего игрока и лучшего тренера.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который в матче с "Мариуполем" вышел на замену, внес коренной перелом в игру и забил фантастический по красоте мяч. Он значительно опередил нападающего "Карпат" Хорхе Карраскаля и полузащитника "Шахтера" Тайсона.

Фото: upl.ua

Лучшим наставником 25-го тура УПЛ, по версии Всеукраинского объединения тренеров, был признан коуч "Шахтера" Паулу Фонсека. Напомним, что в своем вчерашнем матче "горняки" обыграли "Зарю" со счетом 3:0, добыв шестую подряд разгромную победу в чемпионате Украины.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев и Александр Сопко.

Ранее "Страна" сообщала, что во время матча Мариуполь-Динамо ультрас забросали камнями копов.