Глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором его помочь в ситуации с арестом ее сестры, народного депутата Надежды Савченко. Об этом Вера Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

Письмо состоит из 9 пунктов, в которых Вера Савченко рассказала Трампу о "системной коррупции, построенной чиновниками по главе с Порошенко", "политическом давлении со стороны власти на оппозиционных политиков, с целью устранения конкурентов на выборах" и "давлении на неподконтрольные власти и олигархам СМИ".

"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", - говорится в ее письме.

Вера Савченко просит Трампа обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснение политика за его убеждения.

Фото: facebook.com

Напомним, Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Савченко до 20 мая 2018 года. А 29 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.