В Польше стартовало строительство участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски рядом с Люблином до границы с Украиной - пункта пропуска "Дорогуск".

Об этом сообщает "Укравтодор" со ссылкой на Генеральную дирекцию национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA).

"В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 до украинской границы с выходом на наш КПП "Ягодин". Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В свою очередь, с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин".

По данным GDDKiA, уже объявлен тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм. После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали S17 Люблин-Варшава.

Отметим, S12 на польско-украинской границе соединяется с одним из крупнейших украинских дорожных маршрутов - M07, который проходит через Ковель, Сарны, Коростень на Киев.

Как сообщала "Страна", ранее "Укравтодор" назвал стоимость проезда по платным дорогам в Украине.

Напомним также, что первой платной дорогой в Украине станет шоссе от Львова до Польши, строительство которого Украина анонсировала в 2019 году.