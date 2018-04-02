Оперативники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину автомобилей иностранного регистрации. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"В результате кропотливой и содержательной работы оперативники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранного регистрации и их дальнейшей легализации на территории нашего государства. Также установлен круг лиц, которые незаконно и дерзко взяли на себя полномочия государственных органов. Кроме того, четко выяснен механизм осуществления противоправной деятельности, который заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

На данный момент правоохранители подтвердили ввоз через пункт пропуска «Ягодин» 131 транспортного средства.

Фото: facebook.com

"После формирования доказательной базы на завершающей стадии документирования проведены обыски в частных хозяйствах Любомльского района Волынской области, а это - 7 фигурантов дела. Как результат, полностью подтверждена преступная деятельность и изъято еще ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые будут использованы в качестве доказательств в суде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обысков обнаружили еще четыре незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобили польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов, а также отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, которые использовали для подделывания различных документов.

Кроме того, изъяты поддельные печати польских нотариусов, больше 1000 бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

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