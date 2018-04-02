В России во время первого испытания разбился дрон "Почты России", беспилотник врезался в дом. Об этом сообщила бурятская телерадиокомпания "Аригус".

Известно, что сразу после запуска летательный аппарат отклонился от курса. Он врезался в трехэтажный дом и рухнул.

Стоимость дрона - 1,2 млн рублей (552 тысячи гривен).

Очевидцы сообщили, что аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал.

"Эксперимент оказался неудачным. Но это тоже результат", отметили в правительстве республики.

Согласно предварительной информации, причиной крушения беспилотного аппарата могли стать многочисленные точки WiFi в расположенных рядом жилых домах.

Фото: arigus.tv

В "Почте России" заявили, что не имеют никакого отношения к запуску первого в стране почтового дрона, который после взлета разбился в Бурятии.

В пресс-службе компании сообщили, что табличка с надписью "Почта России" висела для "антуража мероприятия", цитирует представителя компании радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщала "Страна", "Укрпочта" также опубликовала видео тестовой доставки посылок дроном.

Напомним, появилось видео, как мультикоптер научили мыть лопасти турбин ветрогенераторов.