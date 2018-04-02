В скандале с пролетом юношеской сборной Украины (U-17) мимо Евро-2018, когда УЕФА засчитал нашей команде техпоражение из-за ляпа спортивных чиновников - поставлена точка.

Федерация футбола Украины (ФФУ) уволила трех сотрудников технического департамента, виновных в том, что в матче против Сербии на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые не имели права на это из-за перебора желтых карточек.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий рассказал каналу Футбол 1 об итогах служебного расследования и наказании для функционеров.

"По спортивному принципу сборная Украины должна была ехать на Евро-2018, но из-за служебной халатности работников технического департамента и других служб нам было засчитано техническое поражение. После этого была создана комиссия, которую возглавили Маркевич и Протасов. Она, проанализировав весь ход событий подготовки и проведения матча, установила, что ответственность лежит на трех работниках. Они были уволены. В ближайший вторник, 3 апреля, запланировано заседание, где будет заслушан главный тренер и его помощники. Будут ли еще приняты решения - покажет заседание комитета", - заявил Юрий Записоцкий.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава ФФУ Андрей Павелко пообещал, что у всех причастных к пролету сборной Украины мимо Евро-2018 полетят головы.