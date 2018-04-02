Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак является обладателем восьми квартир в столице и трех автомобилей. Об этом стало известно из электронной декларации о доходах чиновника за 2017 год.

Согласно декларации, площадь его квартир - от 52,3 до 354,7 квадратных метров.

Кроме того, Семераку принадлежит Jaguar S-type 2006 года выпуска, приобретенный за 295,7 тысяч гривен, и Volkswagen Touareg 2011 года выпуска за 993 тысячи грн. Жена министра владеет правом на третий автомобиль - Тoyota Camry 2011 года выпуска за 265 тысяч.

Министр экологии задекларировал 519 357 гривен зарплаты за прошлый год. Также он держит наличными 43200 долларов и 120 тысяч гривен. Кроме того, у чиновника имеется банковский счет на 250 317 гривен.

Согласно декларации за 2016 год, доход министра экологии был 390 643 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что глава фракции БПП ездит по Киеву на двух премиальных иномарках, но не имеет квартиры.

Также мы сообщали, что депутат Киеврады за 2017 год намайнил криптовалюты на 15 млн гривен.

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