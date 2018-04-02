Народный депутат от БПП и сын президента Алексей Порошенко задекларировал 500 тысяч гривен доходов в прошлом году (в 2016 году было 322 тыс. грн). Об этом свидетельствуют данные е-декларации на сайте НАПК.

Заработная плата Алексея Порошенко составляла 246,2 тысяч гривен, а расходы, связанные с депутатской деятельностью - 252,8 тысяч гривен.

На счетах "Международного инвестиционного банка", который принадлежит президенту Петру Порошенко, Алексей держит 3,2 тыс. евро, 5 тыс. грн.

Наличными он хранит $41,9 тыс. и 65,5 тыс. евро.

Еще у политика 213,7 тыс. грн и 103,5 тыс. грн в банке "Аваль".

Алексей Порошенко задекларировал четыре квартиры в Киеве, которые в общей собственности с матерью Мариной Порошенко. Также указал офис площадью 178,5 м2 в Виннице.

В собственности нардепа есть три автомобиля - ГАЗ, 1981 года выпуска, BMW 2011 года выпуска, Land Rover 2013 года выпуска.

Жена политика Юлия Порошенко в прошлом году получила 2,3 тыс. грн заработной платы, получила 9,9 тыс. грн дополнительных доходов и 30,9 тыс. грн страховых выплат.

На банковских счетах за рубежом она сохраняет 331,7 тыс. грн и 110,5 тыс. евро. В Украине, в частности, в "Международном инвестиционном банке", Юлия имеет $50 тысяч, 27,4 тыс. грн, 10,7 тыс. евро и 220 фунтов стерлингов.

Наличными у нее есть 213,7 тыс. грн, $41,9 тыс. и 65,5 тыс. евро.

Юлия Порошенко указала, что владеет наручными часами Breguet и владеет торговой маркой "Агрохаб".

Как сообщала "Страна", НАПК начнет проверку е-деклараций топ-чиновников после Пасхи.

Напомним также, что президент Пер Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах.