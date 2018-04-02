Звездный форвард сборной Аргентины и испанской Барселоны, Лео Месси вчера, 1 апреля, показал фото своего третьего сына.

Фотографию всей семьи, вместе с маленьким Чиро Лео Месси выложил в своем Instagram, и всего за 20 часов это фото собрало 5,4 миллиона лайков.

Вся семья Месси в сборе, фото: instagram.com/leomessi

Третий сын Месси родился 10 марта 2018 года. И стоит напомнить, что сразу после родов, Месси и его супруга Антонелла показали "крепкое" рукопожатие малыша.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.

"Я бы посоветовал Месси продолжать играть, наслаждаться игрой. Он должен забыть о критиках, может ли он выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов или Копа дель Рей. Он не должен ничего демонстрировать. Он должен наслаждаться игрой на поле", - заявил Марадона.

Также мы рассказывали, что Месси не выдержал позора и ушел с матча Испания - Аргентина (6 - 1) за 15 минут до конца матча.