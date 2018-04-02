В воскресенье 1 апреля в Деснянском районе Киева оборвался лифт в подъезде одной из местных многоэтажек, кабина сорвалась с высоты 3 этажа. Впрочем, в КГГА пояснили, что лифт не падал, а "немного просел".

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам пресс-секретаря заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлии Грамотной, инцидент с лифтовой кабиной произошел в первом парадном в доме на Бальзака, 6. Лифт совершил некорректную остановку: спускаясь с третьего этажа, "лифт просел" и остановился на 15 см ниже уровня выхода.

Заявку об этом передали в 15:58, уже в 16:17 специалисты приступили к освобождению жителя. житель дома

В 17.00 лифт снова запустили в работу, проверив его исправность и подтянув цепь.

По словам Грамотной, причиной "проседание" лифта мог стать сбой станции управления или кратковременный перебой в электроснабжении. Также сообщается, что житель травм не получил.

Как сообщала "Страна", в жилом доме Симферополя оборвался лифт, погибла женщина с младенцем.

Напомним также, что в торговом центре Винницы рухнул лифт с шестью рабочими.